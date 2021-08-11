سحب 3205 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الجهات المعنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، 3205 رخصة سيارة؛ لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، ورفعت 68 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع.

آخر مهلة لتزويد السيارات بالملصق الإلكتروني

وكانت أعلنت وزارة الداخلية أن أول سبتمبر المقبل هو آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، فيما حذرت من تجاوز السرعات على الطرق.

وطالبت وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها تركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة (بدون ملصق إلكتروني) اعتبارًا من 1/9/2021.

ويُعد الملصق الإلكتروني أحد عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.

عقوبة مخالفة تزويد السيارة بالملصق الإلكتروني

وطبقا لبيان الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة، وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمى الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية.

مزايا الملصق الإلكتروني

ومن فوائد الملصق وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة".

يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنياً.

يمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.

يساهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة " المرور على الطرق – الإنتظار وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم – مخالفة– رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

يساهم الملصق فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.