الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

كورونا في طوكيو
كورونا في طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، 4 آلاف و200 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن إجمالي أعداد الحالات الحرجة ارتفع إلى 197 حالة، بعدما تم تسجيل 21 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو في نقل بعض المرضى إلى المستشفيات في المحافظات المجاورة، حيث يتجاوز عدد مرضى الفيروس الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات في العاصمة 3500 مريض، بينما يتعافى أكثر من 17 ألف مريض في المنازل.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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