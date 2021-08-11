حقيقة المنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كمنشورات عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة عن مؤشرات نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة 2020/2021، وأن كل ما يتم تداوله عن مؤشرات لنتائج شهادة الثانوية العامة لا أساس له من الصحة، وغير صادر عن الوزارة، مُشددةً على أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تتم عملية التصحيح مركزياً وبشكل إلكتروني وليس عن طريق "كنترولات ولجان تصحيح" مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري؛ لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.

ويواصل فريق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، رصد ومتابعة ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من أخبار، للوقوف علي مدي صحتها والرد على أي شائعات قد تعكر الصفو العام لدى المواطنين وقد تثير البلبلة أيضا.