الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير المالية الأفغاني يستقيل من منصبه ويُغادر البلاد

أشرف غني
أشرف غني

استقال القائم بأعمال وزير المالية الأفغاني، خالد بايندا، وغادر البلاد بعد أن سيطرت حركة طالبان على نقاط جمركية رئيسية، ما أدى إلى تضرر كبير في إدارة الإيرادات وزيادة عزلة الحكومة، مع تحقيق المسلحين مكاسب سريعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
وقال محمد رافي الطيبي، المتحدث باسم وزارة المالية، في مقابلة هاتفية اليوم الأربعاء، إن بايندا استقال وغادر البلاد نظرا لأن أفغانستان تصارع وسط تراجع الإيرادات، بعد الاستيلاء على النقاط الجمركية.
وأضاف: "تدهور الوضع الأمني والسفر ليكون برفقة زوجته المريضة في الخارج، كانت من الأسباب الأخرى وراء الاستقالة".

ولم يتضح على الفور، الدولة التي سافر إليها بايندا.
وسيتولى نائب وزير الجمارك والإيرادات، عليم شاه إبراهيمي المنصب، حتى الإعلان عن تعيين وزير مالية جديد.

ولم يتسن الوصول إلى بايندا للتعليق.

وفي سياق متصل، أصدرت السلطات في أفغانستان قرارًا بإقالة رئيس أركان الجيش وتعيين قائد القوات الخاصة هيبة الله عليزاي، في المنصب، وفقًا لـ"العربية".

يأتي ذلك قبل زيارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة مزار الشريف، التي تسعى طالبان للسيطرة عليها.

وأكد "غني" قدرة قواته على الدفاع عنها في وجه الحركة الإرهابية، مشددًا على ضرورة الدفاع عن مزار الشريف لمنع سيطرة طالبان.

وأشار مراقبون إلى أنه في حال سيطرة حركة طالبان، على مزار الشريف تكون قد بسطت نفوذها على المناطق المناهضة لها.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الثلاثاء، إن القوات تصدت بنجاح لهجوم مسلحي طالبان على مدينة مزار شريف، شمال أفغانستان، مشيرة إلى مقتل عدد من عناصر الحركة الإرهابية خلال صد الهجوم.

وكانت حركة طالبان سيطرت في وقت سابق على مدينة فايز آباد في شمال أفغانستان، وهي تاسع عاصمة ولاية أفغانية يسيطر عليها مقاتلو الحركة المتطرفة في أقل من أسبوع.

وقال النائب الأفغاني ذبيح الله عتيق إن طالبان استولت على فايزاباد عاصمة ولاية بداخشان في شمال أفغانستان لتكون عاصمة الولاية التاسعة التي تسيطر عليها بعد دخول الحركة عاصمة ولاية بغلان شمالي البلاد.

الحكومة أفغانستان طالبان الجمارك وزارة المالية

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