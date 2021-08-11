رئيس اتحاد الناشرين: معرض الإسكندرية للكتاب دعم من الدولة لدور النشر

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد يستعد في الوقت الحالي لمعرض الإسكندرية للكتاب الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد وهيئة الكتاب، مؤكدًا على حجز عدد كبير من دور النشر للمشاركة في دورته الجديدة.

وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين في تصريحات لـ «الدستور»، أن مثل هذه المعارض التي تقام في الوقت الحالي، تعد دعم ومساندة من قبل مؤسسات الدولة للناشرين، الذي توقفوا خلال الفترات الماضية عن المشاركة في المعارض بسبب فيروس كورونا المستجد.

- الاتحاد يسعى لتوفير منافذ بيع للناشرين من خلال المعارض أو المكتبات

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لتوفير منافذ بيع للناشرين سواء من خلال المعارض، أو المكتبات، موضحا أن دار المعارف أيضًا تستعد لإطلاق الدورة الـ 5 من معرضها شبه الدائم الذي يقام في مكتبة الإسكندرية، ومكتبة دار المعارف، ويستمر لمدة 6 شهور، ويشارك فيه قرابة الـ 150 دار نشر بإصداراتهم المختلفة، وذلك لتوصيل الكتاب للقارىء بأسعار مخفضة للتشجيع على القراءة.

وأضاف أن معرض دار المعارض، تقام فيه حفلات توقيع للكتب ومناقشة لها، مجانيًا لدور النشر، تشجيعًا للدور على المشاركة فيه، سواء دور النشر العربية أو المصرية.

معرض الإسكندرية للكتاب، ينطلق يوم الإثنين المقبل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، مثلما حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الماضية.

وكان قد شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الماضية أكثر من 800 دار نشر مصرية، وعربية وأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، والجهات الرسمية، وأشادوا جميعهم بالدورة الجديدة للمعرض، والتنظيم.

وأكد الناشرون نجاح المعرض من حيث إقبال الزوار عليه، ونسبة المبيعات التي اعتبروها مرضية بالنسبة لهم إلى حد ما، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وأن المعرض يعد قبلة الحياة بالنسبة للناشرين بشكل عام.

ومن المقرر أن تشارك دور النشر في الدورة الجديدة لمعرض اسكندرية، بأحدث الأعمال الإبداعية، والطبعات الجديدة من الروايات والمجموعات القصصية التي نفذت طبعتها الأولى في معرض القاهرة.