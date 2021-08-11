«كابوس الجزائر».. التفاصيل الكاملة لحرائق الغابات في 18 ولاية

تعيش الجزائر كارثة حقيقية نتيجة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد في أكثر من 18 ولاية، وتبذل السلطات قصارى جهدها لإخماد الحرائق والسيطرة على الوضع وتسعى لاستئجار طائرات إطفاء من الشركاء الأوروبيين، للإسراع في عملية إطفاء الحرائق في أقرب وقت.

- رئيس وزراء الجزائر يكشف سبب الحرائق

وفي تصريحات لرئيس وزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن كشف أنه بالفعل يأخذ خطوات في اتصالات عاجلة مع الشركاء الأوروبيين من أجل إتمام عملية وصول طائرات لإخماد الحرائق والتي ستساعد في الإسراع بإطفاء الحرائق.

- حرائق بفعل إجرامي

وكشف رئيس الوزراء الجزائري، أن التحريات الأولية أثبتت أن هذه الحرائق كانت بفعل إجرامي. وأوضح أن الحرائق نشبت في 18 ولاية بالتحديد في غابات شرق العاصمة، وبلغ عددها 71 حريقًا، وأكد أنه بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار الحرائق ولكن الأيادي الإجرامية ليس ببعيدة عنها.

وكشف بن عبدالرحمن، التحليلات الأولية والذي أثبتت أنه تم اختيار منطقة تيزي وزو والتي كشفت بأن أماكن انطلاق هذه الحرائق كانت مختارة ومحددة بصفة دقيقة تسمح بإحداث أكبر قدر من الخسائر، واختيار المواقع كان في مناطق ذات تضاريس وعرة ويصعب وصول الإسعافات إليها.

وتابع بن عبد الرحمن أن مايثبت الفعل الإجرامي ما قامت به مصالح الأمن من القبض على مجرمين بالمدية، واعترف أحدهم بفعله الإجرامي، واختتم بن عبدالرحمن حديثه قائلا: "الدولة لن تتسامح في هذا الإطار من متابعة ومعاقبة ومحاكمة المجرمين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية تجاه المواطنين الأبرياء وتجاه ثروات الوطن".

- نعي من رئيس الجزائر للجنود

ونعى الرئيس عبد المجيد تبون الجنود الذين قتلوا، وأشاد بدورهم في مكافحة الحرائق.

وكتب تبون في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو، وقال:"ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة، تعازيّ لكل أسر الشهداء".

وأصيب عدد من الجنود أثناء محاولتهم في إخماد الحرائق التي اندلعت في غابات شرق العاصمة وتشهد الجزائر موجة حارة، ويتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 46 درجة مئوية اليوم الأربعاء.