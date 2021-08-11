«الإحصاء»: 21% من السكان شباب و15.4% معدل البطالة بينهم

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29 سنة) بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان (51,5% ذكور، 48.5% إناث)، طبقاً لتقديرات السكان لعام 2021.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالى 3 ملايين طالب (51.3 % ذكور، 48.7٪إناث)، منهـم 162096 طالبا مقيـدا بالمعاهد الفـنية فوق المتوسطة حكومية وخاصة ( 46.1 ٪ ذكور، 53.9٪ إناث)، وذلك طبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2019/2020.

وبلغت نسبة المقيدين في الكليـات النظريـة بالجامعـات الحكوميـة والأزهـر 77.9٪ ( 45.9% ذكور، 54.1% إناث) من إجمالي المقيدين مقابل 22.1٪ ( 53.1% ذكور، 46.9% إناث) فــي الكليات العملية من إجمالي المقيدين.

وقدرت نسبة المقيدين في الكليـات النظريـة بالجامعـات الخاصـة 25.8٪ ( 48.3% ذكور، 51.7 % إناث) من إجمالي المقيدين مقابل 74.2٪ (56% ذكور، 44% إناث ) فـي الكليات العملية من إجمالي المقيدين.

فيما بلغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 24 طـالبا فـي الجامعـات الحكومية والأزهر مقابل 18 طالبا بالجامعات الخاصة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2019، بلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 456561 خريجا ( 192403 ذكور، 264158 إناث) منهـم 428561 خريجـاً من الجامعات الحكومية بنسبة 93.3% و28000 خريجاً من الجامعات الخاصة بنسبة 6.1٪.

وسجلت نسبة مساهمة الشـباب (18-29 سنة) في قــوة العمـــل 38.7٪ (62.9٪ ذكور، 13.3٪ إناث)، طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2020، حيث جاء 38.4% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل متوسط، 22.6% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى، 17.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، 7.5% من قوة العمل الشباب من الأميين، 6.1% قوة العمل الشباب يقرأ ويكتب وشهادة محو أمية، 3.8% من قوة العمل الشباب حاصلين على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، 3.7 % من قوة العمل الشباب حاصلين على الثانوية العامة / الأزهرية.

وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 56.2 ٪ (53 ٪ ذكور ، 80.4 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 20.3 ٪ (15.7 % ذكور ، 54.2٪ إناث).

كما بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 23% من إجمالي الشباب (19.4٪ ذكور، 50.3٪ إناث).

وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمين الصحي 17.9% من إجمالي العاملين (14% ذكور، 46.5٪ إناث).

وبلغ معدل البطالة بين الشباب 15.4٪ (10.9٪ ذكور، 37.6٪ إناث) وسجل المعدل بين الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى 33.3٪ (23.5٪ ذكور، 49.8٪ إناث) مقابـل 12٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فني (9.5% ذكـور، 33.5٪ إناث).