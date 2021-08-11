لطلاب الشهادات المعادلة.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق القبول بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات التي يجب على طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية لتسجيل بياناتهم ورغباتهم للقبول بالجامعات بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وكشفت الوزارة، بدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بتنسيق العام الجامعي الجديد بداية من يوم السبت الموافق 14/8/2021 حتي يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وجاءت الخطوات كالآتي:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

2- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية(اسم- عنوان... الخ)ودرجاته ورغباته.

3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

5- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

مواعيد الدخول على موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب.

وبدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري بالكليات التي يشترط القبول بها إجراء اختبارات القدرات وهي.

كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان, كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية، شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر)، شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

بالإضافة إلى كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية)، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات السياحة والفنادق.