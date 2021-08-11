بعد تناول وجبة فاسدة.. إصابة أسرة باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

أصيب زوج وزوجته وطفليهما، اليوم الأربعاء، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف.

و تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول "م. ر. س" 25 عامًا، وزوجته "ش ش. ج" 23 عامًا، وابنائهما "ر" 6 أعوام، و "ر" عام واحد، إلى المستشفى التخصصي ببني سويف، مصابين بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وتم تعليق محاليل لهم، وحالتهم مستقرة، كما جرى سحب عينة من القيء لتحليلها بمعامل وزارة الصحة.