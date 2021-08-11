الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط مصنع أثناء تعبئة مياه معدنية «ماركة شهيرة» من «حنفيات عمومية»

مصنع مياه مغشوشة
مصنع مياه مغشوشة

تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع تعبئة مياه طبيعية ماركة مشهورة يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعه 7 و11 و19 لتر، وبدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه الدكتور على  المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق ومنع أى ممارسات ضارة للمواطنين والتأكد من طرح كافة السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية.
 

 مصنع أثناء تعبئة مياه معدنية 


كما تمكنت الحملات الرقابية بوزارة التموين بقيادة عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 90 كرتونة مخللات سوري منتهيه الصلاحية وضبط كميات من برطمانات عسل نحل مجهول المصدر.

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، حرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

 مصنع أثناء تعبئة مياه معدنية 

وأوضح كمال، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر جميع السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية "اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز" بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار "جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى".

 

 مصنع أثناء تعبئة مياه معدنية 

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

النيابة ازمة الدواجن بدون ترخيص منتهية الصلاحية التجارة الداخلية مكافحة وزير التموي وزير التموين منتج وزير التموين والتجارة الداخلية المخالفين المطاحن مواطنين المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظات الجمهورية الإجراءات القانونية مضبوطات العمومية الجهات المعنية المنتجات دون ترخيص مطابقة للمواصفات حال اتخاذ الإجراءات مصيلحي للمواطنين لإجراءات تكثيف الحملات التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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