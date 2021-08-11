إزالة 3 حالات تعد على مساحة 417 مترا في 3 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "دمنهور - المحمودية - رشيد " عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 417 م2، منها إيقاف أعمال إزالة تعديات بمساحة 200 م٢ بعزبه عياد بقريه نديبه بدمنهور، و إزالة حالة تعد بمساحة 117 م بنطاق قرية ديروط بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية لعمل سملات، و إزالة حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بمساحة 100 م بنطاق الوحدة المحلية بادفينا برشيد.

وكانت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية، أمس الثلاثاء، والتي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (المحمودية - بدر - دمنهور)، قد أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة 480 م2 عبارة عن، إزالة حالتي تعد بمساحة 230 م بنطاق قرية أريمون بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية، و إيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب أعمدة دور رابع علوى بمساحة 150 م٢ بدون ترخيص على أرض زراعية بنطاق وحدة النجاح بمركز بدر، و إزالة حالة تعد بمساحة 100 م بقرية نصار بزاوية غزال بدمنهور عبارة عن سملات خرسانية بالمهد.

كما تم إيقاف أعمال وإزالة حالة تعد بمساحة 220 م٢ بقريه ساسون بزاوية غزال بدمنهور، عباره عن سملات خرسانية في المهد، و إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 175 م٢ بقرية الإمام مالك بوادي النطرون عبارة عن مبني من الطوب البلوك الأبيض، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.