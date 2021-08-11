لسوبر مامي .. سناكس مختلف لطفلك خارج المنزل

غالبًا ما تحتار كثيرات من الأمهات فيما يخص سناكس الخاص بالأطفال خارج المنزل، فتوجد عدد من الخيارات المختلفة ولكن هناك ما يناسب الطفل ويساعده على اكتساب فيتامينات ومعادن يستطيع من خلالها الاستفادة بشكل كبير.

وتقدم خبيرة التغذية ولاء أبو حجاج سناكس مختلفة لطفلك خارج المنزل .

مافن البيض

استخدام كافة الخضروات التى يفضلها الطفل ومن ثم رصها عبر صينية الكاب كيك وخفق البيض ورشة بالصينية ومن ثم نستخدم القليل من الملح ونضعها في الفرن مدة 25 دقيقة على درجة حرارة 190 درجة مئوية

أكواب الموز والفشار

كوب من شرائح الموز متقطعة

5 أكواب من الفشار

نصف كوب من الشيكولاته

نصف كوب من المكسرات

ربع ملعقة من الملح

5 ملاعق كبيرة من الفواكه المجففة

طريقة عمل أكواب الموز والفشار

عن طريق خلط المكونات السابقة وتقديمها في لانش بوكس خاص بالطفل مع معلقة لسهولة تناوله.

توست البطاطا

نحتاج لشرائح البطاطا الحلوة

شرائح التوست

طريقة عمل توست البطاطا

عن طريق قطعي البطاطا الحلوة لشرائح بالطول وضعيها بالفرن على درجة حرارة 190 مئوية حتى النضج.

يتم تركها لتبرد ومن ثم استخدام أيا نوع من الجبن ووضعها عبر التوست ومن ثم إضافة البطاطا مع المايونيز او حسب تفضيل الطفل

الزبادي والتوب

يتم استخدام الزبادي مع التوت والفراولة في بسكويت الآيس كريم كبديل له بشكل مختلف.

كرات الجرانولا

المقادير :

المكسرات

حبوب الشوفان

قطع جوز الهند

الفواكه المجففة

رقائق الشيكولاته

ملعقة عسل نحل

طريقة العمل

نخلط كافة المكونات السابقة معًا، ومن ثم نضيف للخليط زبده الفول السوداني أو زبده اللوز حتى يتماسك الخليط ومن ثم يتم تشكيلها على شكل كرات ويتم وضعها في أكواب الكاب كيك الورقية ونتركها في الثلاجة مدة ساعتين.