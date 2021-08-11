الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان توزع 100 مليون جرعة لقاح كورونا وتركز على الشباب الفترة القادمة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية نجحت في توزيع 102.9 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتطعيم 81.6 % من سكانها الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، وهذا أعلى من نسبة نفس الفئة العمرية التي تم تلقيحها بالكامل في الولايات المتحدة (80.4 %).

وتعهدت السلطات الصحية اليابانية - حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني- بالتركيز خلال الفترة القادمة على تقديم اللقاحات والتطعيمات للشباب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه اليابان، مثل العديد من الدول الأخرى، في خضم موجة جديدة من الإصابات الجديدة بمتغير دلتا، المُتحور عن فيروس كورونا.. حيث أبلغت طوكيو والعديد من المحافظات اليابانية الأخرى عن أرقام إصابة قياسية يومية لعدة أيام في هذا الشهر، وقبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأظهرت البيانات أن معظم الإصابات الجديدة كانت بين أشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر، مما يدل على تأثير الفجوة في معدلات التطعيم بين كبار السن وبقية السكان، وأعرب العديد من خبراء الصحة -في هذا الإطار- عن قلقهم بشأن تردد الشباب في تلقي اللقاحات، لاسيما مع إدراكهم بحقيقة أنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة من كوفيد-19.
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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