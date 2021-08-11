الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران اللاتين يترأس الاحتفال بعيد القديسة كلارا البتول

مطران اللاتين بمصر
مطران اللاتين بمصر

يترأس الأنبا كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، احتفالات الكنيسة على مدار اليوم بحلول الأربعاء التاسع عشر من زمن السنة، واحتفالات تذكار القدّيسة كلارا البتول.

وعن القديسة كلارا قالت الكنيسة اللاتينية:"إن ولدت في أسيزي في ايطاليا عام 1193. اقتدت بالقديس فرنسيس في فقره وأسست رهبنة الكلاريس. عاشت حياة تقشف شديد، واكثرت من أعمال المحبة والرحمة. توفيت عام 1253".

وتقرأ الكنيسة اللاتينية عدة قراءات على مدار اليوم ولعل أبرزها سفر تثنية الاشتراع 12-1:34، سفر المزامير 17-16.5.3، و إنجيل القدّيس متّى 20-15:18.

وتأتي عظة القداس الاحتفالي اليوم بالكنيسة اللاتينية، مستوحاة من نصوص القراءات الليترجيّة الرسميّة، لكتاب المزامير بحسب طبعة القدس الثانية اصدار عام (1982)  وما تبقّى بحسب طبعة دار المشرق بيروت الثامنة اصدار عام (1982)، للعالم اللاهوتي طَرطِليانُس الذي عاش في الفترة 155 – 220.

وتأتي العظة تحت شعار «حَيثُما اجتَمَعَ اثنانِ أَو ثلاثةٌ بِاسمِي، كُنتُ هُناكَ بَينَهم» لتقول:"أنت الّذي يسكن ما بين الإخوة، الّذين يخدمون الرّب نفسه، وحيث كلّ شيء مشترك فيما بينهم، بما في ذلك الرّجاء والخوف والفرح والضّيق والألم (ذلك لأنّ لهم نفسٌ واحدةٌ من ربٍّ واحدٍ وآبٍ واحدٍ)، لِمَ تظنّ إنّهم مختلفين عنك؟ لمَ تظنّ أنّ مَن سقطوا مثلك سيصفّقون لسقوطك؟ لا يستطيع الجسد أن يبتهج لسوءٍ يصيب أحدَ أعضائه، بل يجب أن يحزن كلّه ويعمل بكلّيّته على شفائه.

وتضيف:«عندما يجتمع اثنان من المؤمنين فهناك تكون الكنيسة، والكنيسة هي الرّب يسوع المسيح. إذاً عندما تنحني لتقبِّل ركبتَي إخوتك، فإنّك تلمس الرّب المسيح وتلتمسه. ومن ناحية أخرى عندما يذرف إخوتك الدموع من أجلك، فالرّب يسوع المسيح يتألّم أيضاً ويتضرّع إلى أبيه. إن ما يطلبه الابن يُستجاب بسرعة».

 

الكنيسة اللاتينية الكنيسة اللاتينية في مصر الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية اللاتين الكاثوليك اللاتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

كورونا حول العالم: 204 ملايين و27 ألف إصابة و4.3 مليون وفاة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

وزير التنمية: وفرنا 85% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة في مصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين