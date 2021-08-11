مطران اللاتين يترأس الاحتفال بعيد القديسة كلارا البتول

يترأس الأنبا كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، احتفالات الكنيسة على مدار اليوم بحلول الأربعاء التاسع عشر من زمن السنة، واحتفالات تذكار القدّيسة كلارا البتول.

وعن القديسة كلارا قالت الكنيسة اللاتينية:"إن ولدت في أسيزي في ايطاليا عام 1193. اقتدت بالقديس فرنسيس في فقره وأسست رهبنة الكلاريس. عاشت حياة تقشف شديد، واكثرت من أعمال المحبة والرحمة. توفيت عام 1253".

وتقرأ الكنيسة اللاتينية عدة قراءات على مدار اليوم ولعل أبرزها سفر تثنية الاشتراع 12-1:34، سفر المزامير 17-16.5.3، و إنجيل القدّيس متّى 20-15:18.

وتأتي عظة القداس الاحتفالي اليوم بالكنيسة اللاتينية، مستوحاة من نصوص القراءات الليترجيّة الرسميّة، لكتاب المزامير بحسب طبعة القدس الثانية اصدار عام (1982) وما تبقّى بحسب طبعة دار المشرق بيروت الثامنة اصدار عام (1982)، للعالم اللاهوتي طَرطِليانُس الذي عاش في الفترة 155 – 220.

وتأتي العظة تحت شعار «حَيثُما اجتَمَعَ اثنانِ أَو ثلاثةٌ بِاسمِي، كُنتُ هُناكَ بَينَهم» لتقول:"أنت الّذي يسكن ما بين الإخوة، الّذين يخدمون الرّب نفسه، وحيث كلّ شيء مشترك فيما بينهم، بما في ذلك الرّجاء والخوف والفرح والضّيق والألم (ذلك لأنّ لهم نفسٌ واحدةٌ من ربٍّ واحدٍ وآبٍ واحدٍ)، لِمَ تظنّ إنّهم مختلفين عنك؟ لمَ تظنّ أنّ مَن سقطوا مثلك سيصفّقون لسقوطك؟ لا يستطيع الجسد أن يبتهج لسوءٍ يصيب أحدَ أعضائه، بل يجب أن يحزن كلّه ويعمل بكلّيّته على شفائه.

وتضيف:«عندما يجتمع اثنان من المؤمنين فهناك تكون الكنيسة، والكنيسة هي الرّب يسوع المسيح. إذاً عندما تنحني لتقبِّل ركبتَي إخوتك، فإنّك تلمس الرّب المسيح وتلتمسه. ومن ناحية أخرى عندما يذرف إخوتك الدموع من أجلك، فالرّب يسوع المسيح يتألّم أيضاً ويتضرّع إلى أبيه. إن ما يطلبه الابن يُستجاب بسرعة».