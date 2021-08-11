خرجت للتنزه مع والدتها.. غرق طفلة في مياه النيل بمصر القديمة

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء لهوها على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة طفلة في مياه النيل بمنطقة مصر القديمة.

بالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثة الطفلة من مياه النيل، وبالفحص تبين أنها تدعى «نادية س»، 11 سنة.

وكشفت التحريات عن أن والدة الطفلة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو قررت الذهاب إلى كورنيش نهر النيل بمنطقة مصر القديمة للتنزه.

وأضافت التحريات أنها اصطحبت الطفلة معها، وأثناء جلوس والدة الطفلة أسفل شجرة على كورنيش النيل ذهبت الطفلة للهو، وفجأة اختفت الطفلة وظلت تبحث عنها لكن دون جدوى، وأخطرت والدة الطفلة الأجهزة بالواقعة حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفلة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء والدتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.