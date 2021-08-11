الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان»: 188 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب، و182 مشروعاً لصرف صحى الحضر والمناطق الريفية، بمحافظة أسيوط، منها 132 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه ديروط، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 385 مليون جنيه، ومشروع وحدتى حديد ومنجنيز (بنى غالب – مسرع)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 16 مليون جنيه، ومشروع معالجة الروبة لعدد (8) وحدات مياه مرشحة نقالى، ومشروع وحدة حديد ومنجنيز بالحمراء، وجارٍ تنفيذ مشروع استكمال شبكات محطة مياه ديروط، ومشروع توسعات محطة مياه أبنوب والفتح، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالحضر، وتشمل، صرف صحى صدفا والغنايم المتكامل (ثلاثى)، بطاقة 26 ألف م3/يوم، وصرف صحى أبنوب والفتح المتكامل (نظام معالجة ثلاثى)، بطاقة 82 ألف م3/يوم، وصرف السيب النهائى لمعالجة القوصية بأسيوط، والوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج، بطاقة 16 ألف م3/يوم وخط السيب، ومحطة وشبكة صرف صحي منفلوط، بطاقة 38 ألف م3/يوم + خط السيب، ومحطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل، بطاقة 52 ألف م3/يوم + خط السيب، وصرف صحي البداري وساحل سليم، بطاقة 33 ألف م3/يوم + خط السيب، ومحطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ23 منطقة ريفية بمحافظة أسيوط، وجار توصيل خدمات الصرف الصحى لـ151 منطقة ريفية، منها 132 منطقة ريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي محافظة أسيوط المجتمعات العمرانية وزير الإسكان المبادرة الرئاسية عاصم الجزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

كورونا حول العالم: 204 ملايين و27 ألف إصابة و4.3 مليون وفاة

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

وزير التنمية: وفرنا 85% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة في مصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين