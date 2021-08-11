قواعد وأصول حضور الجنازات (إنفوجراف)
لحضور الجنازات إتيكيت خاص، وملابس معينة، كما أن هناك أنواع محددة من الإكسسوارات يفضل استخدامها.
الملابس
- الأسود هو اللون الرسمي للجنازات
- يمكن ارتداء ألوان هادئة غامقة
خامة الملابس
- يحظر الملابس اللامعة أو الملفتة
الإكسسوارات
- يفضل التخفيف من المجوهرات والحلي
- كما يفضل عدم المبالغة في الزينة
- النظارات يجب أن تخلو من اللمعة
الأحاديث الجانبية
- يمنع لأحاديث الجانبية
- كما يفضل عدم الحديث في الهاتف إلا لضرورة قصوى
من غير اللائق تماما تناول الطعام
المكياج
- يجب إزالة المكياج المبالغ
- ربط الشعر أو اختيار تصفيفة بسيطة
- اختيار حجاب بسيط وغير ملفت