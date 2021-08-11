قواعد وأصول حضور الجنازات (إنفوجراف)

لحضور الجنازات إتيكيت خاص، وملابس معينة، كما أن هناك أنواع محددة من الإكسسوارات يفضل استخدامها.

الملابس

الأسود هو اللون الرسمي للجنازات

يمكن ارتداء ألوان هادئة غامقة

خامة الملابس

يحظر الملابس اللامعة أو الملفتة

الإكسسوارات

يفضل التخفيف من المجوهرات والحلي

كما يفضل عدم المبالغة في الزينة

النظارات يجب أن تخلو من اللمعة

الأحاديث الجانبية

يمنع لأحاديث الجانبية

كما يفضل عدم الحديث في الهاتف إلا لضرورة قصوى

من غير اللائق تماما تناول الطعام

المكياج

يجب إزالة المكياج المبالغ

ربط الشعر أو اختيار تصفيفة بسيطة

اختيار حجاب بسيط وغير ملفت