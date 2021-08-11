الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

قواعد وأصول حضور الجنازات (إنفوجراف)

أصول حضور الجنازات
أصول حضور الجنازات

لحضور الجنازات إتيكيت خاص، وملابس معينة، كما أن هناك أنواع محددة من الإكسسوارات يفضل استخدامها.

الملابس

  • الأسود هو اللون الرسمي للجنازات
  • يمكن ارتداء ألوان هادئة غامقة

خامة الملابس

  • يحظر الملابس اللامعة أو الملفتة

الإكسسوارات

  • يفضل التخفيف من المجوهرات والحلي
  • كما يفضل عدم المبالغة في الزينة
  • النظارات يجب أن تخلو من اللمعة

الأحاديث الجانبية

  • يمنع لأحاديث الجانبية
  • كما يفضل عدم الحديث في الهاتف إلا لضرورة قصوى

من غير اللائق تماما تناول الطعام

المكياج

  • يجب إزالة المكياج المبالغ
  • ربط الشعر أو اختيار تصفيفة بسيطة
  • اختيار حجاب بسيط وغير ملفت
إتيكيت حضور الجنازات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

كورونا حول العالم: 204 ملايين و27 ألف إصابة و4.3 مليون وفاة

وزير التنمية: وفرنا 85% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

فيروس ماربورج.. طفرة جديدة قاتلة لكورونا (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

5755 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين في جنين ونابلس

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين