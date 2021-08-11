بلغاريا تسجل 805 إصابات جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت بلغاريا 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 429 ألفا و628 حالة.

وذكرت بوابة المعلومات الوطنية البلغارية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء "صوفيا"، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و288 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي المتعافين 399 ألفا و310 أشخاص بعد تعافي 200 شخص في آخر 24 ساعة.

ويتلقى 1207 أشخاص العلاج حاليا في المستشفيات، من بينهم 101 شخص في وحدات الرعاية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 12 ألفا و30 شخصا.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

