1122 إصابة جديدة و25 وفاة بكورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و261 ألفًا و354 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه خلال نفس الفترة سجلت البلاد 25 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 53 ألفًا و149 وفاة.

وأشارت إلى أنه تماثل 1160 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليونين و193 ألفًا و752 متعافيا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

