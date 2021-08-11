نشاط «مدبولي» وتلقي طلبات استخراج بطاقات التموين يتصدران اهتمامات الصحف

تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، وبدء تلقي طلبات استخراج بطاقات التموين، وموعد نتيجة الثانوية العامة.

بدء تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين للمستحقين

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "بدء تلقى طلبات استخراج بطاقات التموين للمستحقين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مكاتب التموين بالمحافظات بدأت تلقي طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات تموينية جديدة للمستحقين، ومنهم النساء المعيلات، سـواء الأرملة أو المطلقة وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والسادات وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالدخول الخاصة بهم والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت.

كما تتضمن القرارات رفع الحد الأقصى لدخول المواطنين المستحقين لبطاقات التموين الجديدة إلى ٢٤٠٠ جنيه للراتب بدلا من 1500 جنيه سواء للعاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، بالإضافة الى رفع الحد الأقصى للمعاشات لمستحقى بطاقات التموين إلى 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه وذلك تيسيرا على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على بطاقات تموينية جديدة للمستحقين.

كما سيتم استخراج بطاقات جديدة للعمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والحرفيين أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين عن العمل وذوى المؤهلات الدراسية بدون عمل.

مدبولي: التغذية المدرسية تحمي الطلاب من الأمراض

وتحت عنوان "مدبولي: التغذية المدرسية تحمي الطلاب من الأمراض" ذكرت صحيفة (الأهرام)، في صفحتها الأولى، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به ملف التغذية المدرسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها إلى أن الاجتماع الذي عقد بشأن تطوير منظومة التغذية المدرسية، يأتي لمتابعة ما تم من إجراءات فى هذا الصدد، والتعرف على المكونات الأساسية لهذه الوجبة، وما بها من عناصر غذائية متكاملة، مبينا أن تلك الوجبة تسهم في وقاية الطلاب من العديد من الأمراض كالأنيميا والتقزم وغيرها، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير وجبة غذائية مدرسية صحية لطلاب المدارس.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى أمس، لمتابعة جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، تنفيذا لتكليفات الرئيس، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزيرة الصحة استعرضت المواصفات الأساسية للوجبة المدرسية، والتي تتضمن توفير أنماط مختلفة من الوجبات وفقا للمحددات الصحية للطلاب، بناء على نتائج مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس تحت شعار «۱۰۰ مليون صحة»، لضمان حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة لحالته الصحية.

ومن جانبه، أوضح د. طارق شوقي، أن برنامج التغذية المدرسية يغطى جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية للفئة العمرية من 4 إلى ١٢ سنة في المدارس، كما تشمل المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات والمناطق النائية في بعض المحافظات، لأكثر من ٢٤ مليون طالب.

وأكد حرص الوزارة على الحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

100 ألف طالب تقدموا لـ القدرات.. واستمرار التسجيل حتى 19 أغسطس

وفي الشأن التعليمي، وتحت عنوان "100 ألف طالب تقدموا لـ القدرات.. واستمرار التسجيل حتى 19 أغسطس"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفقد أمس مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال الطلاب قبل بدء أعمال التنسيق خلال الشهر الجاري، مؤكدا ضرورة التيسير على الطلاب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وأضافت الصحيفة أن طلاب الثانوية العامة واصلوا تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، لأداء اختبارات القدرات للكليات التي يستلزم الالتحاق بها النجاح في هذه الاختبارات بنسبة 60% على الأقل، حيث وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات 100 ألف طالب وطالبة لكليات الإعلام والفنون التطبيقية والجميلة، والسياحة والفنادق والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية والتمريض والمسرح التربوي والجامعات التكنولوجية .. مشيرة إلى أن الطلاب سيستمرون في تسجيل رغباتهم حتى 19 أغسطس، عبر موقع التنسيق الإلكتروني ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

شوقي: كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد نتيجة الثانوية العامة غير صحيح

كما نقلت صحيفة (الأهرام) عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكيده أن كل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد نتيجة الثانوية العامة غير صحيح وأنه لا علاقة للوزارة به، موضحا أن "ما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعى للاجتهادات"، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تعلن في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الحالي، وأنه من المقرر إعلانها بالدرجات مثلما يحدث فى النتيجة كل عام، وليس بالألوان مثلما يشاع.

مشروعان عملاقان لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس بالسويس والزعفرانة

وتحت عنوان "مشروعان عملاقان لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس بالسويس والزعفرانة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر تبدأ تشغيل مشروعين جديدين لانتاج الطاقة النظيفة العام القادم.. الأول بطاقة 250 ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس والثاني مشروع 50 م و - خلايا شمسية بمنطقة الزعفرانة وحققت مصر زيادة هذا العام بلغت 22٪ في إنتاج الكهرباء النظيفة وفرت 750 ألف طن بترول مكافئ و2230 طن انبعاثات ضارة بالبيئة ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الهيئة لإنتاج الطاقات النظيفة من مختلف المصادر وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب الوزير والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

