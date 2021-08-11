أمريكا تؤكد دعمها للإكوادور في مكافحة كورونا

أكدت الولايات المتحدة، دعمها لشعب الإكوادور وحكومته في مكافحة وباء كورونا والذي تجلى في التبرع المباشر بمليوني جرعة من لقاح فايزر المضاد للفيروس التاجي والمساعدات المقدمة منذ بدء الجائحة.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: بانتخابات جمهورية الإكوادور الشفافة والحرة والنزيهة التي تشكل حجر الأساس للقيم الديمقراطية المشتركة.

وقال إن الإكوادور شريك ثابت للولايات المتحدة ومنارة أمل للاجئين والمهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأماكن أخرى، مضيفا: نتطلع إلى العمل مع الإكوادور لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والفساد وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة وتوسيع علاقتنا التجارية ودعم اللاجئين والمهاجرين.

وشدد بلينكن على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز أمن وازدهار البلدين وشعوب المنطقة، قائلا: بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أرسل تحياتي الحارة إلى شعب الإكوادور بمناسبة احتفاله بالذكرى الـ 212 لإعلان استقلاله.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد مايو الماضي التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الإكوادور عندما أرسل أول وفد رئاسي في حفل تنصيب الرئيس جويلرمو لاسو.





ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

