5 ملايين دولار من أمريكا لمساعدة تايلاند في مكافحة كورونا

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 5 ملايين دولار؛ لمساعدة تايلاند في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن إعلان اليوم عن تقديم مزيد من المساعدات الإضافية لتايلاند في مكافحة كورونا يدعم العاملين الصحيين الذين يقدمون اللقاحات ويعزز سلسلة توريد اللقاحات للمساعدة في ضمان وصولها إلى الفئة السكانية الأكثر ضعفاً.

وأضاف: "نحث المجتمع الدولي على الانضمام إلينا في بذل مزيد من الجهد لمكافحة كورونا وإنهاء الوباء في تايلاند وحول العالم" موضحا أن هذا التمويل يأتي في مرحلة حرجة من زيادة الاحتياجات الإنسانية ومن شأنه أن يساعد في التخفيف من تداعيات الجائحة في تايلاند.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

