تحت السلم وفى المطبخ.. أفكار لوضع المكتب المنزلى للمساحات الصغيرة

المكتب المنزلي من الأشياء الأساسية في منزلك، ولكن اذا كان مساحتك منزلك صغيرة يمكنك استخدام بعض الأفكار في ديكور المكتب المنزلي بحسب موقع "digsdigs".

فكرة مدمجة مع مكتب عائم وباب وحتى بعض التخزين خلف أبواب خزانة ثنائية الطي.

خزانة الملابس هي المكان الأول لمساحة العمل المدمجة التي تتبادر إلى الذهن.

يعد المكتب المنزلي المدمج حلاً رائعًا للشقة

مكتب منزلي مدمج في خزانة

مكتب منزلي صغير في زاوية محرجة

قد يساعد سطح الزاوية ورفوف الزاوية في إنشاء مكتب منزلي في زاوية محرجة للغاية.

قد يكون إعطاء منطقة هبوط غرضًا جديدًا وقرارًا ذكيًا.

الزاوية المحرجة هي مكان مثالي لمكتب منزلي صغير يتكون فقط من ثلاثة أرفف عائمة وكرسي.

في غرفة المعيشة ، يمكن أن يصبح كرسي العمل مقعدًا إضافيًا عند الضرورة.

مكتب صغير مع خزائن مدمجة هو بالتأكيد وسيلة لاستخدام كل مساحة.

حتى المنافذ المحرجة حقًا يمكن تجهيزها بمكاتب صغيرة

تبدو الأرضية الخشبية الداكنة والأسود تقريبًا مذهلة مع وجود جدران بيضاء أسفل مكتب الدرج

الاستفادة من كل جزء صغير من المساحة يعني أنه يمكنك وضع مكتب منزلي صغير تحت أي سلم.

إن تنظيم مكتب منزلي تحت السلم هو بالتأكيد فكرة توفير المساحة.

عادة ما يكون مكتب الكتابة مضغوطًا بدرجة كافية ليناسبه حتى في التجويف المريح.

مكانة العمل لا يجب أن تكون كبيرة. حتى مكتب بعرض 30 بوصة يمكن أن يكون كافيًا.

يمكن أن تصبح وحدة التخزين القابلة للطي مكتبًا منزليًا يعمل بكامل طاقته عند الضرورة.

عندما يشغل مكتب منزلي جزءًا من غرفة نوم عندما يشغل مكتب منزلي جزءًا من غرفة نوم

بفضل أنظمة التخزين المعاصرة ، يمكن حتى للمكتب المنزلي الصغير الموجود في زاوية غرفة المعيشة أن يستوعب الكثير من المستندات

مكتب منزلي ومنطقة لتناول الطعام مع تخزين للعرض

يمكنك جعل مكتب العمل الصغير جزءًا من مطبخك.