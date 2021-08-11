الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجمهورية»: الاهتمام بمراكز الشباب وانتقاء المواهب بداية لإعداد جيل من الأبطال

أبطال مصر في اليابان
أبطال مصر في اليابان

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الاهـتمام بمراكز الشباب وتــقــديــم كــافــة الـــدعـــم لها، وانتقاء المواهب من البراعم في كافة الألـعـاب، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير مناخ حصد البطولات، وتوفير المعسكرات الـخـارجـيـة، والاحــتــكــاك بكل المـــدارس الرياضية والأبـطـال في مختلف الدول المتقدمة في بعض الرياضات.. بداية حقيقية لإعــداد جيل من الأبـطـال في مختلف الألعاب.

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء بعنوان "تكريم الأبطال"، أن فـــوز الـبـطـلـة فـــريـــال أشـــرف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه.. يضاعف الاهــتــمــام بــمــراكــز الـشـبـاب والمـواهـب في شتى الرياضات.. فهذه البطلة الأولمبية خرجت من مركز شباب الأندلس بحي المرج.. لتكتب رحلة كفاح شاقة ومشرفة.. سطرت اسمها بحروف من ذهب.. سجلت تاريخًا مشرفًا لها ولوطنها مصر كأول رياضية مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وشددت الصحيفة على أن مــراكــز الــشــبــاب المـصـريـة وأندية الدرجة الرابعة والثالثة مليئة بالعناصر الموهوبة في مختلف الرياضات ولا تريد إلا فرصة واهتمامًا كافيًا وقليلا من الإمكانات ليواصلوا العطاء والوصول إلى منصات التتويج في المحافل الدولية..

ونوهت إلى أن وصــول فـريـال أشــرف ابنة مركز شباب الأندلس بالمرج إلى منصة التتويج بالذهبية في أولمبياد طوكيو رسالة لكل فتاة وشـاب.. بأن لكل مجتهد نصيبًا ولكل مكافح حصادًا ونجاحًا وأن الفرصة آتية والنجاح والانتصار في الانــتــظــار.. فـقـط اعملوا واجتهدوا واخلصوا.

واختتمت افتتاحيتها بأن إطـلاق أسماء فريال أشرف وزمــلائــهــا أصــحــاب ميداليات أولمبياد طوكيو دافع قوي للجميع لاجتهاد والوصول إلى منصات التتويج"

وتصدرت اللاعبة فريال أشرف فور فوزها بالميدالية الذهبية الأولى محركات البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل المصريون بابنة بلدهم التي حققت إنجازا تاريخيا ينسب إلى بلادها وللعرب للمرة الأولى و ذلك بعد أن فازت  لاعبة منتخب مصر للكاراتيه على منافستها الكازاخستانية صوفيا بيروليتسيفا في نصف النهائي بنتيجة 5/4 منافسات وزن 61 كجم  في أولمبياد طوكيو لتتأهل فريال أشرف للمباراة النهائية التي فازت فيها بالميدالية الذهبية.

وتعد فريال أول مصرية وعربية وأفريقية تحصد ذهبية أولمبياد الكاراتيه، كما كانت أول مصرية تحقق ميدالية بالدوري العالمي للكاراتيه.

مصر قدم رابعة معسكرات عمل مكان يواصل طلاق مدارس الجمهورية في افتتاح افتتاح باب مركز شباب انتظار الكاراتيه مراكز الشباب الدول المتقدمة

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وائل لطفي

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