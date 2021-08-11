محكمة صينية تقضى بسجن الكندى مايكل سبافور 11 عاما

قضت محكمة صينية الأربعاء بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور مدة 11 عاما بعد ادانته بتهم تجسس، في قضية تعتبرها كندا "ملفقة".



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، اعتقل سبافور مع مواطنه مايكل كوفريغ عام 2018 في الصين في أعقاب اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو في كندا تنفيذا لمذكرة أمريكية، وهو ما جعل أوتاوا على قناعة بأن دوافع سياسية وراء توقيف مواطنيها.



وتردت العلاقات بين البلدين الى حد كبير، حيث اتهمت بكين الدولة الكندية بتسييس قضايا قانونية.



وقال بيان صادر عن محكمة الشعب في مدينة داندونغ الصينية إن سبافور "دين بالتجسس وإفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني"، مضيفة "حكم عليه بالسجن 11 عاما".



وكانت محكمة صينية أيدت الثلاثاء ايضا حكم إعدام صادر في حق كندي آخر هو روبرت لويد شيلينبرغ الذي دين بتهمة تهريب مخدرات، وسبق ان حكم بالسجن 15 عاما قبل اعتقال وانتشو.



ويقول مدافعون حقوقيون إن الصين تعدم سنويا سجناء أكثر من أي بلد آخر، لكن إعدام غربيين يبقى امرا نادرا.



ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من بدء الجولة الأخيرة من معركة مينغ القضائية في كندا ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع في 20أغسطس لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار حول تسليمها قبل أشهر.

وعلى صعيد آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الثلاثاء 83 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى، بما فيها 54 في مقاطعة جيانجسو، و 14 في مقاطعة هوبي، و7 في مقاطعة خنان، و5 في مقاطعة هونان وحالتان في مقاطعة يوننان، وحالة واحدة في بكين.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن البر الرئيسي الصيني سجل أيضاً 28 حالة إصابة جديدة وافدة بكوفيد-19، بما فيها 12 حالة في تشجيانج، و5 في يوننان، و4 في شانغهاي، و3 في سيتشوان، واثنتين في قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من تيانجين وشاندونج.