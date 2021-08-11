دراسة تكشف عن وجود أجسام مضادة لكورونا فى غزلان بالولايات المتحدة

وجدت دراسة أجساما مضادة لفيروس كورونا في الغزلان ذات الذيل الأبيض في أربع ولايات أمريكية، ولكن ليس المقصود منها معرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات البرية حاملة للفيروس، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا بليد"، ومقرها أوهايو، يوم الثلاثاء.

حددت هذه الدراسة التي أكملتها مؤخرا خدمات فحص صحة الحيوان والنبات بوزارة الزراعة الأمريكية، أن عينات مصل الدم من الغزلان ذات الذيل الأبيض من القطعان البرية في ميشيغان وبنسلفانيا ونيويورك وإلينوي، تحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا.

ونُقل عن الدكتور توم ديلبرتو، من المركز الوطني لبحوث الحياة البرية، في فورت كولنز بكولورادو، إن "الدراسة التي أجريناها نظرت فعلا في ما إذا كان لدى الغزلان أجسامًا مضادة لسارس كوف-2، ولم نكن نبحث فيما إذا كان لديها الفيروس حاليا أو تنشر الفيروس".

وقال أيضا "لقد وجدنا بوضوح أن الغزلان في الولايات الأربع التي نظرنا فيها، تعرضت للفيروس. وهذا كل ما يمكننا قوله من الدراسة".

إن الدراسة تهدف إلى تحديد مدى تعرض الغزلان لفيروس كورونا في بيئتها الطبيعية، لكن لم يكن الغرض منها تحديد ما إذا كانت الغزلان تُكاثر وتنشر الفيروس.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.