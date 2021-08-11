رئيس المكسيك يتعهد بحماية صحفية هددتها عصابة مخدرات بالقتل

تعهد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بحماية صحفية بارزة بعد تلقيها تهديدات بالقتل من عصابة

مخدرات.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحفي اليومي :"أريد أن أعرب عن تضامني مع الصحفية أزوسينا أورستي".



ووافقت الحكومة على إجراءات حماية لمقدمة البرامج التليفزيونية والإذاعية المعروفة في جميع أنحاء البلاد.



وتلقت الصحفية تهديدات بالقتل في مقطع فيديو يعتقد أنه جاء من عصابة "خاليسكو نويفا جينراسيون" القوية، بسبب تغطيتها لقضايا المخدرات.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 19555 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و786 حالة وفاة، مما يدفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و 997885 و الوفيات إلى 245476.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.