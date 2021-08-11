الإمارات تعلن إجراءات اعتماد شهادات تطعيم كورونا للقادمين من الخارج

أعلنت حكومة الإمارات إجراءات اعتماد شهادة تطعيم لقاح كورونا الصادرة خارج الدولة، لتيسير حركة القادمين.



وسيتمكن القادمون إلى الإمارات من تسجيل بياناتهم وشهادات التطعيم عبر استخدام التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدءا من يوم الأحد المقبل.



وقال العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للصحفيين إن بروتوكول الإجراءات يهدف إلى التحقق من شهادات التطعيم للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واعتمادها بشكل إلكتروني، لتيسير حركة القادمين من الخارج، ولضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتحقيق العبور الآمن للمسافرين، ناصحا القادمين إلى الإمارات بتسجيل بياناتهم بالتطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو عبر موقعها الإلكتروني.



وأضاف: "تسجيل شهادات التطعيم اختياري للمسافرين الراغبين في الاستفادة من الميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح من داخل الدولة"، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد اللقاحات المعتمدة في الإمارات فقط، وستظهر الشهادات المعتمدة على تطبيق (الحصن) الإلكتروني، المستخدم في الإمارات لتوضيح الحاصلين على اللقاح.



وأشار إلى أن التسجيل يتم من خلال خطوات بسيطة وسريعة، تبدأ بملء البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر لمقدم الطلب، مع إدراج عنوان السكن داخل الدولة، ثم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتطعيم وإرفاق شهادات اللقاح.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.