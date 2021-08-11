الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرض رباعى الزمالك لحادث سير أثناء عودتهم من الإسكندرية

تعرض رباعى الزمالك
تعرض رباعى الزمالك لحادث سير

تعرض رباعي الزمالك محمود الونش وأيمن حفني وإسلام جابر ومحمد أشرف (روقا) لحادث سير أثناء عودتهم من الإسكندرية إلى القاهرة، بسبب انفجار إحدى إطارات السيارة التي كانوا يستقلونها، ولكن دون حدوث إصابات لأي منهم. 

ونشر إسلام جار، لاعب الزمالك، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من الحادث الذي تعرضوا له، أثناء عودتهم من الإسكندرية بعد مباراة الاتحاد.

وكان الزمالك قد فاز على فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقال هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.

 

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