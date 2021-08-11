لماذا قال حسن حسنى عن وحيد سيف أنه فنان «أنانى»؟

تعد الغيرة الفنية بين النجوم أمر طبيعي، خاصة إذا ما كان النجمان يتنافسان في ذات المجال سواء كوميدي أو دراما، وهو ما حدث بين النجمان حسن حسني ووحيد سيف، وهو ما تحدث عنه الأول في حواره مع الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، واتهم وحيد سيف بأنه أناني ويحب الانفراد بالحوار ولا يسمح لأحد غيره بإلقاء إفيهات كوميدية على خشبة المسرح، وكأنه يريد لأن ينفرد دون غيره بإضحاك الجماهير.

خلال سرده السيرة الذاتية عن حسن حسني في كتاب "الجوكر" حسن حسني يروي سيرته، الصادر عن دار نشر ريشة للنشر والتوزيع، نقل الناقد الفني طارق الشناوي تفاصيل ما دار في أحد الحوارات بينه وبين حسن حسني، وكيف أنه ساهم في صعود عدد كبير من النجوم الشباب في ذلك الوقت، منهم محمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، وهاني رمزي، وأنه يعطي مساحات كبيرة للنجوم يبدعون بجانبه على خشبة المسرح أو من خلال شاشة السينما، وقال حسن حسني :"نعم عدد كبير من النجوم الشباب لمعوا معي في بداية مشوارهم الفني، حتى أنني أتذكر أن رامز جلال في بداية بطولته أحلام الفتى الطائش جاء إلى في المنزل وبكى حتى أشاركه البطولة، وبالفعل نجح أول فيلم له وشاركته بعد ذلك في 3 أفلام أخرى، ربما انشغاله أكثر بالبرنامج الرمضاني لكنه يستطيع أن يحقق نجاحًا أكبر كممثل كوميدي".

وجاء رأيه في وحيد سيف حينما تحدث عن إعطاء مساحات للنجوم الآخرين بجواره، وقال:"أغلب جيل الشباب مثل محمد هنيدي، وهاني رمزي، وأحمد السقا، ومحمد سعد، يحبونني ويفضلون العمل معي؛ لأنني أعطي فرصة ومساحة لمن يقف معي، فمثلًا وحيد سيف كان يعمل لنفسه فقط على خشبة المسرح، ولا ينظر لمن يقف أمامه ولا يوجد لديه هات وخد، عايز يضحك بأي شكل، حتى إذا وصل الأمر أن يهوهو أو ينونو على خشبة المسرح، وهذا لا ينفي عنه أنه فنان له بصمة وكوميديان كبير، لكنني أتحدث عن المنهج في الأداء والعلاقة بمن يقف إلى جواره"، وقد توفي الفنان حسن حسني في العام 2020 عن عمر يناهز 88 عامًا.