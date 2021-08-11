«أول ما شفته قلت هتجوزه».. دلال عبدالعزير عن أول لقاء مع سمير غانم

يعيش الوسط الفني والجمهور حالة من الصدمة والحزن بعد خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 61 عامًا، بعد أن مكثت قرابه الـ ٣ أشهر بالمستشفى للعلاج من فيروس كورونا، إلا أن حالتها ظلت في تدهور يومًا بعد يوم، و ظلت تعاني تبعات ما بعد التعافي من الكورونا، حتى تم إعلان وفاتها والذي نزل كالصاعقه على أسرتها ومحبيها وأصدقائها من الفنانين.

رحلت الفنانة دلال عبد العزيز بعد أسابيع قليلة من وفاة زوجها سمير غانم، فقد جمعهما معًا الحب والفن والمرض والموت، وقد تعرفا لأول مرة في مسرحية «أهلًا يا دكتور»، وكانت بداية مشاعر الحب بين دلال وسمير غانم حتى تزوجا بعدها بأربع سنوات.

اللقاء الأول بين دلال عبد العزيز وسمير غانم

في لقاء إعلامي قديم لدلال عبد العزيز مع الإعلامية هالة سرحان، روت كواليس لقائها الأول وتعرفها على زوجها النجم سمير غانم، بعد أن رشحها الفنان جورج سيدهم لمسرحية «أهلًا يادكتور»، وداعبتها هالة سرحان قائلة: «أنتي من أول لحظه شفتيه قلت هتجوزوا يعنى هتجوزوا، ردت دلال عبد العزيز بعد وصلة من الضحك والمرح، بقولها أن الأعمال بالنيات، وأنا نويت واتكلت على الله وقلت هتجوزه».

وتابعت: «كنت معجبة به في البداية كفنان و كوميديان دمه خفيف، ومع أول ما دخول لي المسرح في مسرحية «أهلًا يادكتور»، وقدمني الفنان جورج سيدهم لسمير غانم، ووقعت في حب سمير، وهو كان "لئيم" عرف إزاي يشدني ويحتويني».

وأضافت: «دائمًا سمير يحب يردد المثل الشائع له اللي تحب تخلص منها اتجوزها، وأنا حبيت أخلص من دلال فتزوجتها».

واستكملت دلال عبد العزيز، حديثها عن نشأتها في مدينه الزقازيق محافظه الشرقية التي عاشت فيها، وأكملت دراستها الجامعية، وحصلت على بكالوريوس الزراعة، وتابعت: «أشعر بالمتعة الشديدة عند تقديم دور الفلاحات لأني عشت معهن وتعلمت من تقاليدهن، فأنا أعرف كيف تقوم الفلاحة بالعجن أو الخبز وطريقة مشيها، فكانت تستهويني تلك الشخصيات من صغري، لأني كنت عاشقة للتمثيل».



دلال عبد العزيز تؤمن بالحب الصادق

في ردها على سؤال الإعلاميه هالة سرحان: «هل تتصوري أن المرأه إذا أحبت رجل معين وأصرت أن تتزوجه حتى مع وجود معوقات هل تصل لمرادها؟ أجبت دلال: نعم طالما أن المرأه تحب بصدق، فإن ما يخرج من القلب يصل للقلب، وأنا في إعتقادي أن المرأه عندما تحب شخص ما وتتعلق به يكون في نفس اللحظة هو أيضًا متعلق بها، فأنا مؤمنة بأن المرأة إذا أحبت الرجل أكثر منه تستطيع امتلاكه، فالرجل مهما بلغ عمره يظل طفل لذلك يبحث الرجل دائمًا عن امرأه تشبه أمه».

كواليس غيرة دلال عبد العزيز على سمير غانم

في وصلة من الضحك، قالت دلال، إنها في البداية كانت تشعر بالغيرة الشديدة على سمير غانم من المعجبات والبنات اللاتي كن دائمًا يحاولن إثارة غيرتها على سمير، ولفت نظره، وكان ذلك يشعرها بالعصبية، ولكنها لم تكن تحاول أن تضع سمير في موقف محرج، ومع الوقت وبعد أن أصبحت نجمة مشهورة ولها الكثير من المعجبين أصبحت اكثر تفهمًا لموضوع الغيرة، وأنه من الطبيعي أن يكون للفنان الكثير من المعجبين.