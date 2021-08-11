الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ذو أصول غانية».. من هو خطيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وخطيبها
نور عمرو دياب وخطيبها

أعلنت البلوجر، نور عمرو دياب، ابنة الفنانة شيرين رضا، والنجم عمرو دياب، عن ارتباطها لأول مرة، حيث تمت خطبيتها قريبا.

وتحدثت نور، خلال الفيديو الذي بثته عبر موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع جمهورها، عن استعدادها لتجهيز منزلها الجديد، فى جنوب لندن، حيث ستنتقل إلى هناك قريبا مع خطيبها، مشيرة إلى أنها تريد التسوق وزيارة عدد من محال الأدوات المنزلية لتجهيز منزلها.

وحينما سألها عدد من متابعيها، حول خاتم الخطبة، قالت نور عمرو دياب عبر إنستجرام، إن الخاتم وجدته واسعًا على إصبعها، فهي لم تسطع ارتداء خاتم الخطوبة، بسبب فقدان وزنها، وأنها سوف تعلن عن باقي تفاصيل خطبتها فى الأيام المقبلة.

من هو العريس؟ 

ارتبطت نور عمرو دياب بشاب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني من أصول أفريقية وتحديدا من غانا، مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصورا.

ودائما ما يحرص "وودورد" على على نشر صور لنور ويرفقها بعبارات غزل وحب، عبر موقع "إنستجرم"، وكان آخرها صورة وأرفقها بعبارة "أحبك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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