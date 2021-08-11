السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة

أكدت السعودية "تضامنها مع الشعب اللبناني"، لكنها قالت إن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على "قيامها بإصلاحات جادة وملموسة"، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “واس” السعودية، أوضح البيان أن المملكة تجدد "التضامن مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات"، مضيفا أن "أي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان".

ودعت السعودية، في وقت سابق، إلى "إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت"، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وقال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إن "المملكة أكدت أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت المروع".

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تتطلع إلى أن تُسهم النرويج من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ببذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لتعزيز السلم والأمن بالمنطقة، وكذلك تطلعها بأن تحظى مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية بالمزيد من الدعم من حكومة النرويج بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الدوليين.

ووقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينهما، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الحكومتين والشعبين.

وأشار بن فرحان - خلال التوقيع، عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية: إلى أن البلدين يشتركان في العديد من مجالات التعاون، أبرزها في قطاع النفط والطاقة، والتغير المناخي، والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى التشاور المستمر والحوار البناء فيما يتعلق بالتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية الهامة للبلدين، مؤكدا اتفاق البلدين على أهمية تشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية والتعايش السلمي وحسن الجوار وتحقيق السلم والأمن الدوليين.