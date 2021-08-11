الأربعاء 11 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة كفر الشيخ: تحويل 1500 سيدة لمعهد الأورام وفحص ماموجرام ل 1354 أخرين

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إجتماعاً مع الدكتورة رشا فكرى، منسق مبادرة دعم صحة المرأة، ومديرى الإدارات الصحية، ومنسقى مبادرة دعم صحة المرأه بالإدارات الصحية ، للإطلاع على آخر مستجدات المبادرة ونسبة تحقيق الإنجاز وبحث سبل تذليل العقبات والمعوقات .

 

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أن نسبة تحقيق المستهدف 85% حتى الآن وتم تحويل حوالى 1500 حالة لمعهد الأورام وبلغ إجمالى حالات الفحص للماموجرام بمستشفى دسوق العام 1190 حالة ومستشفى كفرالشيخ العام 1164 حالة .

 

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، ان إدارة الرياض الصحية تصدرت الإدارات الصحية فى تحقيق المستهدف بنسبه تحقيق 115% تلتها إدارة فوة الصحية بنسبة 101%.

 

ومؤخرا ، قالت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن الفرق الطبية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 41 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

 

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 41507 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

 

ولفتت أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفة إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

 

كما أنه يتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج اللازم مستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

الصحة المرأة معهد الاورام كفر الشيخ ماموجرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

أسامة ربيع يكشف حقيقة انخفاض عدد السفن المارة بقناة السويس

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

«ذو أصول غانية».. من هو خطيب نور عمرو دياب؟

ضبط ٦ بلطجية أبرحوا موظفا ضربا بالشوم فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ليلة الفخرانى.. دون محسن حلمى

د.كريمة الحفناوى

المحرر سيمون بوليفار والقائد هوجو شافيز

جمال-أسعد

وداعًا وزير الغلابة

منى رجب

حبيبة طارق

ماجد حبته

تونس فى منتصف الطريق

محمد عبدالعزيز

مصرُ عادت شمسُك الذهبُ

لواء.حمدى البطران

أحداث تمرد الأمن المركزي.. تاريخ لن ننساه (12)

جلال حمام

الغنوشى.. اللاعب على كل الحبال

صور

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

التوأم حسن.. من الأحمر للأبيض

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويطلق النار على فتاة ويعتقل 9 فلسطينيين

أداء الصلاة و«مكتب اتصال».. ماذا سيفعل وزير الخارجية الإسرائيلي في المغرب؟

قائد الاتفاق النووي مع إيران: ماذا يفعل مدير الـCIA في إسرائيل؟