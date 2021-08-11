صحة كفر الشيخ: تحويل 1500 سيدة لمعهد الأورام وفحص ماموجرام ل 1354 أخرين

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إجتماعاً مع الدكتورة رشا فكرى، منسق مبادرة دعم صحة المرأة، ومديرى الإدارات الصحية، ومنسقى مبادرة دعم صحة المرأه بالإدارات الصحية ، للإطلاع على آخر مستجدات المبادرة ونسبة تحقيق الإنجاز وبحث سبل تذليل العقبات والمعوقات .

وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أن نسبة تحقيق المستهدف 85% حتى الآن وتم تحويل حوالى 1500 حالة لمعهد الأورام وبلغ إجمالى حالات الفحص للماموجرام بمستشفى دسوق العام 1190 حالة ومستشفى كفرالشيخ العام 1164 حالة .

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، ان إدارة الرياض الصحية تصدرت الإدارات الصحية فى تحقيق المستهدف بنسبه تحقيق 115% تلتها إدارة فوة الصحية بنسبة 101%.

ومؤخرا ، قالت وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن الفرق الطبية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 41 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 41507 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.

ولفتت أن المبادرة تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفة إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

كما أنه يتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهم لتلقي التقييم والعلاج اللازم مستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.