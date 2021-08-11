فيسبوك يحجب 300 صفحة بزعم انطلاقها من روسيا لنشر مععلومات مضللة

أعلنت شركة "فيسبوك" عن حجبها أكثر من 300 صفحة على موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، تقول إنها كانت ناشطة انطلاقا من روسيا، ونشرت معلومات "مضللة" حول لقاحات كورونا.

وأشارت "فيسبوك" إلى أنها حجبت 65 صفحة على "فيسبوك" و243 صفحة على "إنستجرام"، مرتبطة بشركة Fazze المسجلة في بريطانيا، التي كانت ناشطة انطلاقا من روسيا.

وكانت تلك الشبكة تنشر ادعاءات في نوفمبر وديسمبر عام 2020 بأن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية يحول الناس إلى شمبانزي، ثم هاجمت لقاح "فايزر" الأمريكي.

وأضافت أن الشبكة كانت تستهدف المستخدمين من الهند وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، لكنها فشلت في جذب عدد كبير من المتابعين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.