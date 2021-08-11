الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة كفر الشيخ تناقش التصدى للموجة الرابعة من كورونا

الدكتورة سوسن سلام
الدكتورة سوسن سلام

عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إجتماعاً موسعاً مع مديري إدارات الطب العلاجي لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وخطة المستشفيات للاستعداد للموجة الرابعة من كورونا ومناقشة سلبيات الفترة السابقة ومحاولة تلافيها.

 

وأيضا خلال الاجتماع فقد تم مناقشة ملف أدوية الأزمات والكوارث والإنجاز خلال الفترة السابقة وما تم توفيره من أدوية خلال أزمة كورونا ، وكذلك ملف السموم و التوسع فى تدريب الأطباء على التعامل مع حالات السموم .

 

كما تم مناقشة إدارة بنوك الدم والإشادة بنجاح مبادرة "عشرين دقيقة تنقذ حياة " ، كما تم بحث كيفية التوسع فى تطوير أقسام العناية والحضان لتقليل قوائم الإنتظار داخل المحافظة.

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وفاجأت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، مستشفيات بيلا المركزي وحميات بيلا بمرور مفاجئ، وكان بصحبتها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، ولجنة مكونة من إدارات الجودة والطب العلاجى والمكتب الفني ومكافحة العدوى والترصد والسلامة والصحة المهنية والأشعة وبنوك الدم والحميات والإدارة الهندسية والتمريض، للإطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه لتقديم أفضل خدمة طبية.

 

وبدأ المرور بالاستقبال والتأكد من تسجيل تذاكر الحالات والتأكد من وجود القوى البشرية والانضباط الإداري والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية للمرضى والفريق الطبي، ثم تفقدت اللجنة أقسام الأشعة والمعمل والصيدلية وبنك الدم والعناية المركزة.

 

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، أنه قد تم التأكد من توافر الأمصال المختلفة وكذلك الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة وتم رصد جميع السلبيات وتلافى جزء منها أثناء المرور وجارى إعداد تقارير بذلك لاتخاذ اللازم.

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الصحة كورونا سلبيات بيلا مواجهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فوضى الطب

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