دراسة تحذر من خطورة الوجبات السريعة على صحة الأطفال والمراهقين

حذرت دراسة أمريكية من خطورة الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة والمصنعة المليئة بالدهون المشبعة على صحة الأطفال والمراهقين.



و أكدت الدراسة، التي أجراها باحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك" ونُشرت في عدد أغسطس من مجلة "جاما" الطبية، أن استهلاك الأطفال والمراهقين للوجبات السريعة أو سابقة التحضير المعدة للتسخين مثل البيتزا والبرجر المجمد والحلويات المعبأة بات أمرا مثيرا للقلق.



وأوضحت أن هذه الأطعمة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والصوديوم والكربوهيدرات ونسب قليلة من الألياف و البروتين والفيتامينات والمعادن، لافتة إلى أن الحلويات وحبوب الإفطار السكرية والبطاطا المقلية والبرجر للوجبات السريعة وبعض لحوم الغداء المعبأة - تحتوي عادة على السكريات المضافة و الزيوت المهدرجة و النكهات الاصطناعية غير الصحية.

وتوجد عدة سلوكيات خاطئة نمارسها في حياتنا اليومية تتعلق بالصحة وينجم عنها كثير من المشكلات مثل بعض العادات الغذائية بفصل الصيف، ويتناول هذا التقرير أبرزها وفقًا لموقع health الطبي .

من أبرز العادات الخاظئة فيما يخص الأغذية هى تأخير الوجبات بحجة عدم الرغبة في تناول الطعام وعدم الشعور بالجوع، فالحل يكون الاقتصار على وجبة المساء، لذا لابد من عدم تأخير الوجبات و من الأفضل أن يتم تحديد مواعيد لوجبتى الافطار والغذاء وأن لا تتأخر وجبة العشاء عن التاسعة مساءً.

من العادات الخاطئة قلة شرب الماء، لذا من الضرروى كثرة شرب الماء والعمل على تحميل تطبيق يذكرك بالشرب كثيرًا، بما لايقل عن 3 لتر يوميًا، مما يعزز صحة البشرة، كما أن المياه تعمل على ازالة السموم من الجسم و أيضُا ، كثرة تناول السكريات أمر غير صحي، يسبب تصلب الشرايين و ارتفاع نسبة السكر في الدم و الإصابة بمرض النقرس.