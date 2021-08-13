الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

حكاية العهد الذي تسبب في حرمان سناء يونس من ميراث محمود المليجي

سناء يونس
سناء يونس

ربطت سناء يونس قصة حب قوية بالفنان الراحل محمود المليجي، فقد تعرفت عليه أثناء تصوير مسلسل "ظلال السنين''، واتفقا على الزواج بدون إعلان ذلك من أجل الحفاظ على مشاعر زوجته الأولى الفنانة علوية جميل، وقد تزوجا بالفعل أثناء عرض مسرحيتها ''عيب يا آنسة''.

وكشف الناقد طارق الشناوى انها رفضت إعلان الخبر حتى بعد وفاة الفنان محمود المليجى حفاظاً على مشاعر زوجته الاولى الفنان علوية جميل، وتنازلت في سبيل ذلك عن ميراثها منه، ولم تعلن عن زواجها من محمود المليجي إلا بعد وفاة زوجته الأولى الفنانة علوية جميل.

ز قال طارق الشناوي: "بعد رحيل المليجي أجريت مع سناء يونس حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضا أن تغضب زوجته علوية جميل".

وتابع في لقاء تلفزيوني ببرنامج “صباحك مصري” على شاشة قناة “إم بي سي مصر”: "رفضت سناء يونس إعلان خبر زواجهما للحفاظ على مشاعر علوية جميل، كما رفضت الحصول على الميراث بناء على العهد الذي اتفقا مع بعضهما عليه، بعدم إعلان الزواج".

- علاقة المليجي بفريد شوقي 

وكان الفنان الراحل فريد شوقي قد تحدث عن علاقته بالفنان محمود المليجي في حوار تليفزيوني في برنامج "أمس اليوم وغدًا" على شاشة قناة "الكويت، وقال: "الله يرحمه كان أعظم صديق، واعتبره من الناس اللي خدموني في أول حياتي، حتى في إنتاجه هو أول واحد إداني فرصة كبيرة".

و لم ينس وحش الشاشة هذا الدعم من جانب "المليجي"، لذا بعدما تفوق في مسيرته وأصبح "ملك الترسو" ودخل في مسألة الإنتاج الفني، كان يدعو الفنان محمود المليجي للمشاركة معه في أغلب هذه الأفلام.

 

و كان للفنان محمود المليجي دور كبير في بدايات الفنان فريد شوقي، حيث ساعده في الحصول على أدوار في بعض الأفلام السينمائية التي كان يرفضها، فكان يشير للمنتجين على فريد شوقي، ويخبره أيضًا بعدها ليستطيع "شوقي" التفاوض بحرية كبيرة على الأجر، ويطلب ما يريد.

وحكى "ملك الترسو" عن إصابة وعاهة مستديمة سببها له الفنان محمود المليجي إثر مشاجرة بينهما في تصوير فيلم "سوق السلاح" 1960، إنتاج "المليجي" الذي اندمج في تأديته للمشهد، لكن الإصابة كانت قد وقعت في إصبعه "الخنصر".

سناء جميل محمود المليجي علوية جميل عيب يا آنسة طارق الشناوي

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