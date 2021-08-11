تقرير كندى: مناشدة الحكومة الإثيوبية المواطنين للقتال ينذر بكارثة إنسانية

قالت صحيفة"sudbury.com" الكندية، إن استدعاء الحكومة الإثيوبية جميع المواطنين القادرين على الحرب، وحثتهم على الانضمام إلى جيش البلاد لوقف عودة القوات من منطقة تيجراي المحاصرة "مرة واحدة وإلى الأبد"، علامة تنذر بالسوء على أن جميع سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة ينجرون إلى صراع أعلنته الحكومة الأثيوبية.

و انتشر القتال الدامي الآن إلى ما وراء تيجري إلى المناطق المجاورة، ويمكن أن يؤدي الانقسام في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.

وينهي إعلان الحكومة الإثيوبية الأخير فعليًا وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة في يونيو مع انسحاب جيشها من تيجراي.

كما أنه من شبه المؤكد أن تضخم حصيلة الحرب التي استمرت تسعة أشهر وأدت إلى مذابح الآلاف، واغتصاب جماعي واسع النطاق، وتشريد مجتمعات بأكملها، معظمها من التيجرايان.

يواجه مئات الآلاف من الأشخاص في تيجراي الآن ظروف مجاعة في أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد.

واستدعت الحكومة الإثيوبية حتى أولئك الموجودين خارج تيجراي، بينما قال شهود ومحامون إن الآلاف من سكان تيجراي قد اعتُقلوا بالفعل أثناء النزاع بسبب هويتهم وحدها.

وقال تيكليهايمانوت جي ويلدميشيل، الذي لا تزال عائلته محاصرة في منطقة تيجراي: «نوع الحرب التي يدعو إليها على مستوى آخر، إنها من أجل القضاء التام على التيجراي".

أثار توسع القتال قلق بعض الأشخاص من أعراق أخرى، مثل الأمهرة الذين يخشون أن تنتقم قوات التيجراي، التي هي الآن في حالة هجوم.

قال دميسي اليمايهو، الأستاذ المقيم في الولايات المتحدة، والذي ولد في منطقة أمهرة، بعد وقت قصير من دعوة رئيس الوزراء للحرب: "إنه بدون معالجة مشاكل إثيوبيا الجذرية، بما في ذلك الدستور القائم على الاختلافات العرقية، سيكون من الصعب للغاية التحدث عن السلام".

جاء بيان إثيوبيا شديد اللهجة بعد أسابيع من التعبئة من قبل الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك التجنيد العسكري وحملات التبرع بالدم، حيث توغلت قوات تيجراي في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

وبدأت الحرب كنزاع سياسي، سيطر زعماء تيجراي على الحكومة القمعية في إثيوبيا لما يقرب من ثلاثة عقود، مما أثار استياء الكثيرين في جميع أنحاء البلاد من خلال المساعدة في وضع نظام الفيدرالية العرقية الذي أدى إلى توترات عرقية، عندما تولى أبي منصبه في عام 2018، تم تهميش قادة التيجراي.

بدأ القتال في نوفمبر، واتخذ منعطفًا مذهلًا في يونيو عندما استعادت قوات تيجراي، مدعومة بالمجندين الجدد بين تيجراي الذين أصيبوا بالرعب من فظائع الحرب، الكثير من المنطقة.

وتقول قوات تيجراي الآن إنها تريد تأمين منطقتها المحاصرة منذ فترة طويلة والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وإنهاء القتال ورؤية رئيس الوزراء يغادر منصبه، على الرغم من استياء الكثيرين في إثيوبيا، فإنهم يأملون في الحصول على دعم شعبي حيث تعهدوا بالضغط على العاصمة أديس أبابا، إذا لزم الأمر.