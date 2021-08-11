«السيادة السودانى»: طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة، بالنظر إلى حصار السودان الذي استمر 30 عامًا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قوله، لدى مخاطبته قوات الدعم السريع بقاعدة قري بالخرطوم ، إن الدولة برغم الهفوات تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفًا أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلًا عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين.

وقال «دقلو»: «نحن طوينا صفحة الحرب ونأمل ألا تعود»، لافتًا إلى أن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية المتسبب فيها فاقدو الوطنية، وأن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن.

وأكد أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد، مشيرًا إلى أن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنًا مستمرًا حال خلصت النوايا.

وعلى صعيد آخر، أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها.

والتقت المهدي، في الخرطوم، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورحبت بزيارته وقدمت له التهنئة بتسلم مهام منصبه.

وذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا»، أن «المهدي» جددت دعم السودان للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلاليتها، للاضطلاع بدورها في تنفيذ القانون الدولي.

وقالت «المهدي»، إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة، وسوف يُعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمواقفة على التسليم والمصادقة على القانون".

من جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة، وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير الماضي بين السودان والمحكمة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

ودعا «خان» إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، معربًا عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة، والتي بلا شك ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.