وحيد سيف يكشف.. سر علقة ساخنة تعرضت لها تحية كاريوكا فى الشارع

من المعروف عن الفنانة تحية كاريوكا حبها الشديد للفن، كما عرف عنها العديد من المواقف الإنسانية ومساندة العديد من النجوم في مقتبل حياتهم الفنية، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير وحيد سيف والذي تحدث في لقاء بالفنانة صفاء أبو السعود خلال برنامج ساعة صفا عن دور الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في حياته ومساندتها له في العديد من المواقف سواء على المستوى الفني أو في حياته الخاصة، وكذلك تحدث في ذات اللقاء عن بعض المواقف الكوميدية التي جمعته بالفنانة الراحلة، وأنها تعرضت للضرب أمام مسرحها.

خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجرته الفنانة صفاء أبو السعود في برنامج ساعة صفا تحدث وحيد سيف عن أن الفنانة الراحلة تحية كاريوكا صاحبة فضل كبير عليه وأنها من ساعدته خلال مسرحية روبابيكيا وهو الدور الذي كان سبب في شهرته الفنية.

وقال :"تحية كاريوكا كانت سيدة قوية جدًا ولم تكن تخشى في الحق لومة لائم، وأسست مسرح تحية كاريوكا من حبها الشديد للمسرح، وهي كانت امراة عطوفة، لا أنسى لها أنها ذهبت معي إلى محافظة الجيزة في التاسعة صباحًا، رغم أنه من المعروف عنها أنها لم تكن تستيقظ من نومها قبل الثالثة عصرًا، بهدف مساعدتي للحصول على شقة إسكان في منطقة امبابة، فحين أتيت من الأسكندرية كنت أقيم في فندق صغير، وحين أخبرها المحافظ في ذلك الوقت عدم توافر وحدات سكنية نظرت له بابتسامة قائلة إيه يا ولا مفيش شقق دي، فتبسم المحافظ وقال هي تحية هكذا دائما تحب الهزار، بعدما أحرج أمامي".

لم يكتفى وحيد سيف بسرد هذا الموقف وإنما تحدث خلال اللقاء عن موقف أخر تعرضت خلاله تحية كاريوكا للضرب المبرح وقال:"تحية كانت تحتاج لدراسة القانون رغم ان زوجها في تلك الفترة فايز حلاوة كان محامي قبل ان يكون مخرجًا، رغم ذلك صنعا موقف يضحك طوب الأرض، فقد كان مسرح ميامي بجواره ممر يصل إلى باب الممثلين وأمامه مساحة حوالي 10 أمتار كانت مستخدمة كجراج للسيارات، وكان يقطن وزير الثقافة الأسبق عبدالحميد رضوان ويعقوبيان نفسه في ذات العقار، وهو عمارة يعقوبيان، وقررت هي وفايز حلاوة توسعة المسرح من خلال الاستيلاء على أرض الجراج، وكان وجيه أباظة هو محافظ القاهرة في ذلك الوقت، واحضرت العمال وتم الرجوع بالمسرح ذاته إلي مساحة الجراج، وجلست على كرسي أمام المسرح، وشاهدت ما حدث حينما أحضرت 40 عامل تقريبا لتوسعة المسرح وفي خلال ساعات من مساء اليوم وحتى الصباح كانت المهمة قد اكتملت، وبمجرد الانتهاء من البناء، وكنت ألاحظ أن شخصان يشاهدان ما يحدث هم يعقوبيان ووزير الثقافة، بينما كان هناك 40 عامل أخرين في شارع سليمان اتضح بعد ذلك أنهم تبع وزير الثقافة، وفي دقائق معدودة تم هدم كل ما تم بناءه، وحين حضرت تحية كان كل شيء قد تهدم مرة أخرى، وحينما حضرت تحية اعتدى عليها العمال بالضرب عقب هدم المسرح، وحينما لجأت إلى وجيه أباظة قال لها لا استطيع مساعدتك فهذا تعدي على ملكية الأخرين".

وروي وحيد سيف موقف أخر تعرضت خلاله تحية كاريوكا وطاقم المسرح بالكامل للضرب، وقال:" بعد ثورة يوليو بسنوات وفي عهد وزير الثقافة ثروت عكاشة، كنا نعرض مسرحية يحيا الوفد، وكنوع من الدعاية طلبت تحية كاريوكا من طاقم المسرحية بالكامل وانا منهم الوقوف بالشارع أمام المسرح بلافتات مكتوب عليها يحيي الوفد، وكان ثروت عكاشة شخصية عسكرية قوية، وكان معنا حسن البارودي الممثل القدير، وإذا بقوات الأمن تحضر لمكان المسرح وتغلق الشارع وتعرضنا جميعًا للضرب بما فينا حسن البارودي، وحينما هرب مخرج المسرحية وزوجها فايز حلاوة إلى داخل دورة مياه المسرح هربت خلفه وإذا بأفراد يلحقون به و يستكملون الضرب".