حملة لضبط المصانع المخالفة بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة حملة مكبرة للمرور فى طرق المدينة والوحدات القروية لتحقيق الانضباط فى القوانين والإجراءات والاشتراطات الترخيصية فى كافة المحلات والمنشآت الصناعية والتجارية بهدف تنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين بلاستيك وبسكويت مخالفان بمنطقة كفر مروان والزمرونية التابعين للوحدة القروية بكفر تصفا حيث تم التحفظ على ستة اسطوانات غاز كبيرة وميزان حساس كبير وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن حملات المرور على المحلات والمنشآت الصناعية والتجارية مستمرة بنطاق المدينة وقرى الوحدات القروية لضبط كافة المخالفات الوحدات القروية مشيرا إلى أن الهدف من الحملات هو تنفيذ سيادة القانون وحماية المواطنين من جشع التجار والأغذية الفاسدة التى تضر بصحة المواطنين لإشاعة الرضا بين المواطنين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية أن خدمات وراحة المواطنين تأتي فى مقدمة الإهتمامات التي تهدف إلى تحسين الخدمات فى شتى المجالات وإنهاء طلبات كل مواطن في سهولة ويسر طبقا للقانون دون تدخل الوساطة والمحسوبية، مناشدا المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت بضرورة الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوافر كافة الشروط الترخيصية وإعدام السلع الغذائية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم التنبية على كافة المسئولين ورؤساء الوحدات القروية بتفقد الخدمات والأوضاع المعيشية داخل نطاق الاختصاص بصفة يومية و متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية وعرض تقرير بها يوميا والتواجد بالشارع وسماع شكاوى المواطنين وحلها فورا طبقا للامكانيات المتاحة ولا نترك الشارع حتى يشعر كل مواطن بالراحة والرضا التام فى الخدمات المقدمة.