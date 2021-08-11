تراجع جديد فى سعر الدينار الكويتى الأربعاء 11-8-2021

سجل سعر الدينار الكويتى، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصرى للمرة الرابعة خلال الأسبوع الحالى، فى مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء، فى حين استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.



سعرالدينار الكويتى اليوم الأربعاء

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، ما بين 48.4500 جنيه – 52.03 جنيه للشراء و52.346 جنيه - 52.47 جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث تراجع سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى من 51.959 جنيه لـ 51.941 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 52.4201 جنيه لـ 52.405 جنيه، كما تراجع سعره بالبنك الأهلى المصرى من 49.360 جنيه لـ 49.329 للشراء بينما ارتفع سعر البيع من 52.337 جنيه لـ 52.346 جنيه بنكنوت، وتراجع سعر الشراء من 49.360 جنيه لـ 49.329 وارتفع سعر البيع من 52.3374 جنيه لـ 52.346 تحويل".



سعر الدينار الكويتى فى البنوك

وتراجع سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر من 49.363 جنيه لـ 49.3318 جنيه للشراء وارتفع سعره للبيع من 52.337 جنيه لـ 52.3461 جنيه "بنكنوت"، وانخفض من 49.367 جنيه لـ 49.336 جنيه للشراء ومن 52.337 جنيه لـ 52.346 جنيه للبيع تحويل، كما لغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 49.34 جنيه للشراء مقابل 52.47 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس إلى 52.03 جنيه للشراء مقابل 52.41 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية من 48.481 جنيه لـ 48.4500 جنيه للشراء ومن 52.371 جنية لـ 52.370جنيه للبيع.

يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ -283.4 مليون دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.