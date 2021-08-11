وزير قطاع الأعمال: الرئيس يدعم صناعة الغزل والنسيج وعودتها لمكانتها الذهبية

قال المهندس أشرف عبد المنعم، الخبير الاقتصادي، إن تطوير منظومة تداول تجارة القطن يعمل على زيادة المساحات المزروعة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف دعم منظومة أموال القطن المصري، والعمل على تنمية زراعته.

وأضاف «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المقرر زيادة المساحات المزروعة من القطن مع بدء تعميم منظومة تداول تجارة القطن المصري، مشيرًا أن المستفيد من منظومة تداول تجارة القطن هو الفلاح المصري الذي يزرع القطن، حيث أن المنظومة الجديدة تساعده على الحصول على سعر مناسب للقطن.

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تعميم تجربة منظومة تداول تجارة القطن الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك عقب نجاحها في 4 محافظات خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف«توفيق»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم بدأ التجربة في محافظتين، ثم تم زيادتها خلال الموسم السابق إلى 4 محافظات، موضحًا أن منظومة التدوال الجديدة تحمي القطن المصري من الشوائب، وتساهم في ارتفاع جودته، حيث تقدم الوزارة عبر إحدى شركاتها التابعة المسؤلة عن منظومة التداول أكياس من الجوت ودبارة للمزارعين من أجل تعبئة القطن.

وأكد الوزير إلى وجود دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة تداول تجارة القطن الجديدة، حيث يدعم الرئيس خطة صناعة الغزل والنسيج والقطن بالكامل في إطار عودتها لمكانتها الذهبية مرة أخرى.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن منظومة تداول تجارة القطن تعد من المحار الأساسية الهامة في خطة عودة القطن المصري لمكانته، والتي تبدأ من الزراعة إلى الحلج، موضحًا أن الزراعة ليست مسؤلية الوزارة ولكن من الممكن التعاقد على زراعة مساحات القطن لصالح شركات الوزارة.