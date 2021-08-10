الرئيس اليمني يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي ويؤكد أهمية العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وبحث اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الرئيس اليمني، بالأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدا مكانة العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وقال الرئيس اليمني: "لقد جسدت المملكة العربية السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على واحدية المصير والهدف المشترك، وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره بقيادة رجل الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وأشار الرئيس هادي إلى صدق المواقف والتعاون بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

كما أكد هادي على نهج السلام الذي يتطلع إليه الجميع، مستدركا “وقدمت المملكة في سبيله مبادرتها الحميدة التي رحبنا بها والمجتمع الدولي قاطبه باستثناء المليشيات الحوثية الانقلابية التي لا تؤمن بالسلام تنفيذا لأجندة ومخططات دخيلة لاستهداف اليمن والمنطقة”.

وناقش الطرفان خلال اللقاء جملة من التحديات التي يواجهها الشعب اليمني في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية.

وأكد اللقاء أهمية تفعيل خطوات تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال مراحله لتوحيد الجهود والصفوف لمصلحة الشعب اليمني.

من جانبه عبر الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء، ناقلا تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد مجددا موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيتها الدستورية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، حتى يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربوعه.

كما شدد على موقف المملكة في دعم الشرعية اليمنية وخيار السلام في اليمن وفقاً لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأشاد بحكمة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا، مؤكدا على أن أمن اليمن جزءً لا يتحزء من أمن المملكة والخليج، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة التمرد وانقلاب المليشيات الحوثية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.