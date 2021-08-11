تقرير الحالة السردية يكشف: حصول كاتبين على 44 رقم إيداع من دار الكتب خلال عام

كشف تقرير الحالة السردية فى مصر لعام 2018، تحت إشراف الكاتب منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات التابع لمكتبة الإسكندرية، وهو التقرير الذي يصدر بالتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلي للثقافة ( لجنة السرد القصصي والروائي، ومكتبة الإسكندرية "مختبر السرديات"، والهيئة المصرية العامة للكتاب “مجلة عالم الكتاب")، عن صدور 44 رقم إيداع لكاتبين خلال عام 2018 عن أعمالهما.

وأوضح التقرير، أن هناك كاتب صدر له 21 رقم إيداع من دار الكتب والوثائق، وأن هناك كاتب آخر صدر له 23 كتابا ما بين “قصص عربية، قصص عربية قصيرة، أدب عربي، الرحلات فى الأدب العربي، المذكرات في الأدب العربي، رواية، مجموعة قصصية، قصص، قصص قصيرة”، خلال نفس العام، وهو ما يعني حصوله على 23 رقم إيداع من دار الكتب والوثائق، حيث أنه لا يجوز صدور كتاب إلا بعد حصوله على رقم إيداع من دار الكتب والوثائق القومية.

التقرير كشف أيضاً، أن هناك 113 كاتباً صدر لهما خلال نفس العام كتابين لكل منهما، و25 كاتباً صدر لكل منهما 3 كتب فى نفس العام، و10 كتاب صدر لكل منهما 4 كتب، وأن 3 كتاب صدر لكل منهم 5 كتب فى نفس العام، وأن 4 كتاب صدر لكل منهم 6 كتب فى نفس العام، وكاتبا صدر له 7 كتب فى نفس العام، و كاتبا صدر له 8 كتب في نفس العام، وأن هناك 3 كتاب صدر لكل منهم 9 كتب فى نفس العام.

وأوضح التقرير أن الكاتبات هن أبرز الناشرات للكتب خلال عام 2018 بواقع 830 كتاب، وأن الكتاب من الذكور صدر لهم خلال العام 482 كتاب.

واشار التقرير الى أن دار الكتب والوثائق القومية تمنح وثائق إيداع سنوية تتراوح بين 20و 22 ألف وثيقة جديدة كل سنة فى مختلف الفروع، ويتم فعلياً إيداع 10 نسخ من كل كتاب بدار الكتب خلال السنة نفسها لما بين ثلاثة آلاف وخمسة عشر ألف كتاب، وذلك بنسبة 65% تقريبا، والباقى يتم إيداعها في سنوات تالية.