سفيرنا لدى ليبيا يبحث مع حكومة الدبيبة تنظيم التبادل الاقتصادي بين البلدين

بحث القائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، مع النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي حسين أعطية القطراني، سبل تنظيم عمل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن اللقاء الذي عقد اليوم، جاء ضمن الجهود الرامية لتقديم الإمكانات اللازمة لعمل السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، موضحا أن المجتمعون ناقشوا العديد من الملفات، أهمها السبل الكفيلة لتسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، وتنظيم تواجدها بالأراضي الليبية بحسب حاجة السوق.

وثمن القطراني دور مصر ودعمها الجاد لملف المصالحة ولوقوفها الدائم مع الأمة الليبية النابع من العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، حسبما نقلت صحيفة “الوسط” الليبية.

يشار إلى أنه في إطار مساعي الحكومة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتحقيق انتعاش اقتصادي وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار والاستثمار للبلد الشقيق، أجرى وفد ليبي اقتصادي في 28 يوليو الماضي، محادثات جديدة مع المسؤولين المصريين في القاهرة لتوسيع الشراكة بين البلدين، وإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا، وتدشين منطقة تجارة حرة.

وزار الوفد الليبي برئاسة قويدر إبراهيم قويدر، رئيس المنطقة الاقتصادية الحرة بالمريسة في بنغازي، بصحبة يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، لبحث سبل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة.

وصرح حينها أسامة الجهني الذي حضر اللقاء بصفته ممثلا عن المنطقة الحرة ببني غازي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بأن المحادثات شملت "نقل التجربة المصرية في تطوير خدمات الاستثمار والمستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي"، لافتا إلى أن هناك "تفاهمات بين مصر وليبيا بشأن إنشاء منطقة حرة تربط بين البلدين، يصل مداها إلى الجنوب الليبي".

وأوضح أنها "ستمر من منطقة بني غازي والواحات، ومنها إلى مصر؛ مما سيسهل عملية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بسهولة ويسر، ويوفر على الدولتين، ويفتح آفاقا لأسواق جديدة".

كما تطرق إلى آلية العبور "الترانزيت" بين الدولتين، قائلا إن "الجانبين اتفقا على لقاء آخر يجمع بين الأطراف في أكتوبر المقبل بمدينة العلمين، غربي مصر".