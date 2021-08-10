الأربعاء 11 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المستثمرين»: تدشين المدن الصناعية الجديدة ساهمت في توفير فرص عمل

علاء السقطي
علاء السقطي

أكد علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المدن الصناعية الجديدة التي قامت الدولة بتدشينها كمدينة الدواء، والروبيكي، والأثاث بدمياط، ومؤخرًا مدينة "سايلو فودز" الغذائية بمدينة السادات، أدت إلى توفير عدد كبير من فرص العمل.

وأكد السقطي، لـ"الدستور" أنه من إيجابيات إنشاء المدن الجديدة زيادة حجم المنتجات المصرية، ما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخلق فرص تنافسية بين المنتجات المحلية والمنتجات الأجنبية.

أضاف رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا أحد ينكر ان قطاعي الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدا نهضة تنموية كبيرة آخر 7 سنوات الماضية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتابع أن الحكومة لديها خطة وتوجه بزيادة اعداد المجمعات الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أنه قطاع حيوي ويعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن هناك دول يعتمد اقتصادها على هذا القطاع. 

أوضح رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تدشين مصانع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة للاقتصاد المحلي، مؤكدًا انها ستقوم بزيادة الاستثمارات المحلية، إضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات وهذا ما تعمل عليه الدولة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن خفض معدلات البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل.

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فوضى الطب

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