«طاقة النواب»: وزير البترول وعد بدعم المشاركة المجتمعية للنهوض بقرى الصعيد

التقى أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، الثلاثاء، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لبحث عدد من الموضوعات المهمة والخاصة بدعم وزارة البترول في خططها التنموية ودعم مشاركتها في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وزير البترول

الجبلاوي: اجتماع تنسيقي مع الوزارات المعنية لحل مشكلات توصيل الغاز الطبيعي القري

وصرح حمادة الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن اللقاء مع الوزير طارق الملا كان مثمرًا للغاية وبناء لدرجة كبيرة وأن هيئة مكتب لجنة الطاقة استمتعت إلى رؤية الوزير في بعض الأمور المهمة وتطرق الاجتماع إلى ضرورة اضطلاع الوزارة بدورها المجتمعي والمزيد من المشاركة المجتمعيه في خدمة صعيد مصر والمشروعات التنموية التي تقام بمحافظات الجنوب ومنها دعم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووعد الملا بدور أكبر وحيوي في هذا المجال، مضيفًا بأن الوزارة لديها خطط كبيرة في المشاركة المجتمعية وسيكون للصعيد نصيب كبير منها في الأيام المقبلة.

أضاف أن وزير البترول أثار خلال اللقاء، أزمة إعادة الشئ لأصله في مد خطوط الغاز للأقاليم والقرى المحرومة وأن الأزمة مزمنة وتعطل خطط التنمية ولا بدّ من المرونة في هذا الشأن، خاصة من وزارة التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.

وتابع الجبلاوي بأن هيئة مكتب لجنة الطاقة وعدت بعقد اجتماع تنسيقي عقب الاجازه البرلمانيه بداية دور الانعقاد الثاني هدفه توحيد الرؤية وإيجاد آلية عمل مشتركة بين الوزارات تسمح بدفع عجلة التنمية والعمل على إيصال الغاز لكل القرى المحرومة بأقصى سرعة، لتنفيذ خطة الرئيس في دعم القرى والأقاليم في أقاصي الصعيد.