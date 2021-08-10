غرفة مراقبة بصندوق علاج الإدمان وآخر يوم لمنحة أبناء تكافل وكرامة.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأنشطة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:-

انتهاء المرحلة الأولى لـ80 عارضا في «ديارنا» بمارينا

يواصل قطار معرض ديارنا بمارينا، عرض منتجاته على المواطنين والمصطافين بالساحل الشمالي، حيث يشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج.

وأكدت الوزارة، أن اليوم سينتهى معروضات المرحلة الأولى للعارضين، وستبدأ المرحلة الثانية غدا الأربعاء، حيث تم تقسيم العارضين على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.



مساعد وزير التضامن: غرفة مراقبة لمتابعة المراكز العلاجية بصندوق علاج الإدمان



استعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات عمل غرفة مراقبة المراكز العلاجية بالصندوق ومتابعة وحدة الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن الهدف من إنشاء غرفة المراقبة هو المتابعة اليومية لجميع العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير، وغيرها من المناطق التي ينفذ الصندوق فيها أنشطة توعوية عن أضرار المخدرات، وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة مريض إدمان في هذه المناطق مجانا وفى سرية تامة.



وزيرة التضامن تتابع الكشف على الموظفين من غرفة مراقبة المراكز العلاجية

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، غرفة مراقبة المراكز العلاجية بمقر الصندوق، واطلعت على آليات عمل الغرفة وكيفية متابعة المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا على مستوى 17 محافظة حتى الآن، كذلك متابعة عمل العيادات الخارجية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وبورسعيد‪ .‬



اليوم.. آخر موعد للحصول على منحة المتفوقين من أبناء «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الثلاثاء آخر موعد لتقديم طلاب تكافل وكرامة المتفوقين في الثانوية العامة لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢ على المنحة الدراسية الجامعية الكاملة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.